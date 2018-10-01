تستعد شركة "مازيراتي" الإيطالية للكشف عن Ribelle من أيقونتها Ghibli، فهي تنتمي للفئة الرياضية وتأتي بملامح شرسة
وتمتاز السيارة الجديدة بالطلاء الأسود، الذي يظهر على الجنوط أيضا، ومن خلفها سروج المكابح باللون الأحمر، كما مزجت شركة مازيراتي في مقصورة السيارة ما بين اللون الأسود والأحمر، ويتوج هذا الطابع الرياضي بلوحة مرقمة على الكونسول الأوسط.
ويتوفر الموديل الخاص الجديد بمحرك ديزل V6 بقوة 202 كيلووات/275 حصان، ومحرك بنزين بنفس الحجم بقوة 257 كيلووات/350 حصان أو 316 كيلووات/430 حصان.
وأعلنت الشركة المتخصصة في إنتاج السيارات الرياضية أن الموديل الخاص الجديد يقتصر إنتاجه على 200 نسخة فقط، ويتوفر بداية من أكتوبر، لكنها لم تحدد سعر السيارة حتى الآن.
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تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
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