تستعد شركة "مازيراتي" الإيطالية للكشف عن Ribelle من أيقونتها Ghibli، فهي تنتمي للفئة الرياضية وتأتي بملامح شرسة

وتمتاز السيارة الجديدة بالطلاء الأسود، الذي يظهر على الجنوط أيضا، ومن خلفها سروج المكابح باللون الأحمر، كما مزجت شركة مازيراتي في مقصورة السيارة ما بين اللون الأسود والأحمر، ويتوج هذا الطابع الرياضي بلوحة مرقمة على الكونسول الأوسط.

ويتوفر الموديل الخاص الجديد بمحرك ديزل V6 بقوة 202 كيلووات/275 حصان، ومحرك بنزين بنفس الحجم بقوة 257 كيلووات/350 حصان أو 316 كيلووات/430 حصان.

وأعلنت الشركة المتخصصة في إنتاج السيارات الرياضية أن الموديل الخاص الجديد يقتصر إنتاجه على 200 نسخة فقط، ويتوفر بداية من أكتوبر، لكنها لم تحدد سعر السيارة حتى الآن.