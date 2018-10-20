أعلنت شركة شيفروليه في شهر سبتمبر، ان موديلات بليزر الجديدة ستبدأ من 29.995 دولار في اصدارها القياسي بينما أعلى الاصداراتPremier مع باقة Driver Confidence II Package ونظام دفع كلي فيتوفر بسعر 48.960 ألف دولار.

وفيما يتعلق بالتصميم ، فإن جنرال موتورز تفوز بفارق كبير على منافسين مثل فورد ايدج. وياتي التصميم الخارجي بوحي موديلات كامارو والذي يجمع بين الخصائص الجمالية للسيارة رياضية مع السيارات الكروس أوفر. كما تأتي السيارة بناقل الحركة الأوتوماتيكي بشكل قياسي ، واعتمادًا على مستوى التجهيز ، يمكن للعملاء الاختيار بين محرك ذو أربع أسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 193 حصان ومحرك 3.6 لتر V6 بقوة 305 حصان.

ويناسب المحرك V6 بشكل أفضل نسخ RS و Premier ، ولكن حتى إذا كنتم تريدون الحصول على نسخ L و LT ، فسيتوفر لكم الحصول على نظام ترفيهي بشاشة مقاس 8.0 بوصات ، ومشغل Apple CarPlay و Android Auto ، بالإضافة إلى نظام المساعدة في ركن السيارة عبر كاميرا فيديو عالية الدقة. كما يتوفر للسيارة نظام تثبيت السرعة المتكيف ، والشحن اللاسلكي للهواتف ، ونظام AWD ثنائي القابض المشابه للنظام في بويك ريجال.