أعلنت شركة "نيسان موتور" اليابانية لصناعة السيارات اليوم الجمعة، استدعاء أكثر من 215 ألف سيارة في الولايات المتحدة، بسبب خلل في مكونات المكابح يمكن أن يؤدي إلى اشتعال النار فيها، إذا تسرب زيت المكابح إلى أي لوحة دوائر إلكترونية في السيارة.
تشمل عملية الاستدعاء السيارة "نيسان مورانو" من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) إنتاج الفترة من 2015 إلى 2017، والسيارة الصالون "ماكسيما" إنتاج عامي 2016 و2017، والسيارة "باثفيندر" من فئة إس.يو.في إنتاج 2017 و0218 والسيارة "إنفينتي كيو إكس 60" من فئة إس.يو.في إنتاج 2017.
وذكرت شركة نيسان أن مضخة مانع انغلاق المكبح يمكن أن تؤدي إلى تسرب الزيت إلى إحدى لوحات الدوائر، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ماس كهربائي، ويزيد مخاطر اشتعال النار في السيارة.
ودعت الشركة السائقين إلى عدم السير بالسيارة ووضعها في مكان مفتوح، عند ظهور ضوء اشارة التحذير الخاص بمانع انغلاق المكبح لمدة تزيد على 10 ثوان عند بدء تشغيل السيارة.
وأشارت الشركة اليابانية إلى أنها سترسل إخطارا إلى أصحاب السيارات المستهدفة خلال أكتوبر المقبل، ليتوجهوا إلى الوكلاء حيث سيتم استبدال الجزء المعيب إذا لزم الأمر مجانا.
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تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
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