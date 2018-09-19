سباق تسارع بين جميع أجيال بي ام دبليو m3

تعد بي ام دبليو M3 أحد أنجح و أشهر سيارات بي ام دبليو, فقد ابدعت بها الشركة بتطويرها لتكون بطابع رياضي بحت وقيادة مذهلة.

اليوم نعرض لكم تحدي تسارع بين جميع أجيال M3. وأظهرت التجربة فعلاً مدى تطور صناعة السيارات الرياضية عالية الأداء.