كشفت شركة بورش الألمانية، خلال الأيام القليلة الماضية، عن موديل 2019 من سيارتها باناميرا GTS، والتي تعتبر نسخة أكثر رياضية وقوة من باناميرا 2019 العادية، وسيتم إطلاقها بتوكيلات بورش حول العالم خلال النصف الثاني من عام 2019 القادم.

وتحمل هذه الفئة من السيارة محرك أكبر وأقوى من محرك النسخة العادية للسيارة، وهو من فئة V8 ويتصل بشاحن توربيني مزدوج، وتبلغ سعته 4000 سي سي وقوته 453 حصان و620 نيوتن متر من عزم الدوران، وبذلك يصبح هذا المحرك أقوى بزيادة 13% من محرك V8 الذي تقدمه الشركة مع باناميرا GTS الحالية.

ويبلغ سعر هذا الموديل الجديد من بورش 129 ألف و350 دولار للنسخة العادية منه، ويرتفع إلى 135 ألف و550 دولار لنسخة سبورت توريزمو من السيارة، لكن يعتبر سعر هذا الموديل أقل بفارق 25 ألف دولار كاملة من السعر المتوقع لباناميرا Turbo القادمة في وقت قريب من بورش الألمانية.

وذكرت بورش أن باناميرا GTS الجديدة تتمتع بخاصية الدفع الكلي، وتستطيع التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة تقريبا (96 كم/ساعة) في 3.9 ثانية فقط، وبسرعة قصوى 291 كم/ساعة (288 كم/ساعة لفئة سبورت توريزمو).