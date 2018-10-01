تعتزم شركة سيات كشف النقاب عن سيارتها Tarraco الجديدة سباعية المقاعد، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV، خلال المشاركة ضمن فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات.
وأوضحت الشركة الإسبانية أن سيارتها الجديدة تأتي بطول 4.75 متر، وتعتمد من الناحية التقنية على موديل سكودا Kodiaq، وتستوعب السيارة ما يصل إلى 700 لتر من الأمتعة، كما تم تجهيز السيارة الجديدة بكشافات LED وأجهزة رقمية وتحكم أوتوماتيكي في مسافة الأمان وشاشة لمسية كبيرة قياس 8 بوصة.
وأشارت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية إلى أن العضو الثالث في عائلة موديلات الأراضي الوعرة لها يعتمد على مجموعة من محركات البنزين والديزل مع ناقل حركة يدوي سداسي السرعات أو أوتوماتيكي مزدوج القابض (DSG)، وتغطي نطاق القوة الممتد بين 150 و 190 حصان.
وتزخر سيارة سيات Tarraco الجديدة بباقة موسعة من الأنظمة المساعدة مثل مساعد الحفاظ على المسار، ونظام مراقبة المحيط مع نظام التعرف على المشاة وراكبي الدراجات الهوائية.
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تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
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