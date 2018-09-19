مواصفات وأسعار أودي etron الكهربائية
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مواصفات وأسعار أودي E-Tron الكهربائية

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العرب اليوم - مواصفات وأسعار أودي E-Tron الكهربائية

أودي E-Tron
واشنطن - العرب اليوم

كشفت شركة أودي عن نسختها الجديدة من E-Tron الكهربائية، وهذه السيارة تنتمي لفئة السيارات متعددة الأغراض SUV.

وتظهر السيارة بطول حوالي 5 متر، كما توفر مقاعد لخمسة أشخاص وصندوق أمتعة بسعة 660 لترا، وتتميز بخطوط انسيابية على السقف.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد سيارة الأراضي الوعرة على سواعد محركين كهربائيين بقوة 300 كيلووات/408 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 660 نيوتن متر.

وتنتقل هذه القوة الهائلة إلى كلا المحورين لتتسارع السيارة، التي يزيد وزنها عن الطنين، من الثبات إلى 100 كلم/س في أقل من 6 ثوان، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 200 كلم/س.

وتأتي السيارة مزودة ببطارية سعة 95 كيلووات ساعة مع مدى سير يصل إلى 400 كلم تقريبا، ويمكن شحن البطارية في غضون نصف ساعة بقدرة 150 كيلووات. 

ويتوفر للسيارة أيضا نظام الشحن المنزلي بقدرة 11 كيلووات، وخلال العام القادم سيتوفر للسيارة أيضا شاحن آخر بقدرة 22 كيلووات.

ومن المقرر طرح السيارة E-Tron الجديدة بحلول نهاية العام الجاري بسعر يبدأ من 80 ألف يورو، أي نحو (مليون و600 ألف جنيه مصري).

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مواصفات وأسعار أودي etron الكهربائية مواصفات وأسعار أودي etron الكهربائية



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مواصفات وأسعار أودي etron الكهربائية مواصفات وأسعار أودي etron الكهربائية



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