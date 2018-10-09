رولز رويس تقدم أفخم سيارة suv في العالم

تعتزم شركة "رولز رويس" إطلاق سيارة Cullinan بحلول نهاية العام الجاري بسعر يبلغ نحو 315 ألف يورو، أي نحو (ستة ملايين و400 ألف جنيه).

وأوضحت الشركة البريطانية العريقة أن السيارة Cullinan الجديدة، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV، تأتي بطول 34ر5 متر، في حين يبلغ طول قاعدة العجلات 30ر3 متر.

وتتوفر السيارة كموديل خماسي المقاعد مع إمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة سعة الحمولة من 560 إلى 1930 لترا أو كموديل مزود بمقعدين فرديين في الخلف مع ثلاجة وفاصل زجاجي لحيز الأمتعة.

وعلى صعيد الدفع تعتمد السيارة Cullinan الجديدة على سواعد محرك مكون من 12 أسطوانة سعة 75ر6 لتر وبقوة 420 كيلووات/571 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 850 نيوتن متر. وتتضافر جهود المحرك مع نظام الدفع الرباعي.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة، التي يبلغ وزنها 7ر2 طن، من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2ر5 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 250 كلم/س. أما متوسط الاستهلاك فيبلغ 15 لتر/100 كلم.