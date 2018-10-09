اعتزمت شركة صناعة السيارات البريطانية "جاجوار لاند روفر" وقف الإنتاج في مصنعها بمدينة "سوليهول" لمدة أسبوعين خلال الشهر الحالي، ويرجع هذا لتراجع مبيعاتها في الأسواق.

ووقف الإنتاج لمدة أسبوعين في المصنع الموجود بالقرب من مدينة "بيرمنجهام" البريطانية يستهدف "تعديل المعروض ليعكس تقلبات الطلب عالميا"، حسب بيان الشركة المملوكة لمجموعة "تاتا جروب" الهندية.

وأضافت أن جميع العاملين في المصنع وعددهم 9000 عاملا سيحصلون على أجورهم كاملة خلال فترة التوقف التي لن تؤثر على طلبيات العملاء الحاليين.

من ناحيتها قالت نقابة "يونايت" العمالية والتي تمثل الكثيرين من عمال شركة "جاجوار لاند روفر" إن القرار صدر بسبب "الضربة الثلاثية من غموض حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وغموض السياسات الحكومية تجاه السيارات التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) ودعم الوزراء غير الكامل للسيارات الكهربائية وهي الضربة التي تهدد مستقبل صناعة السيارات في بريطانيا".

وقال "هوارد بيكيت" من نقابة "يونايت" إن "خبر وقف تشغيل المصنع سيؤدي إلى اضطراب شديد بين عمال جاجوار لاند روفر وزملائهم في الشركات الموردة".

جاء قرار وقف تشغيل المصنع لمدة أسبوعين بعد قرار "جاجوار لاند روفر" تقليل عدد أيام عمل 2000 عامل في مصنع آخر إلى 3 أيام أسبوعيا وإعلانها في أبريل الماضي تسريح حوالي 1000 عامل في مصانعها بمنطقة ويست ميدلاندز" البريطانية.

يذكر أن مبيعات "جاجوار لاند روفر" خلال الشهر الماضي بلغت 57.114 سيارة بانخفاض نسبته 3ر12% عن الشهر نفسه من العام الماضي، في حين تراجعت مبيعات الشركة في السوق الصينية بنسبة 46% سنويا خلال الشهر الماضي.