قبل 50 عاماً في 1968 شهد معرض باريس أول جيل من جاكوار XJ التي ستعود مرة أخرى للعاصمة الفرنسية للكشف عن الجيل الثامن والجديد للإحتفال بمرور 50 عاماً على أيقونة جاكوار.
جاكوار أعلنت أن سيارتها الجديدة ستقطع رحلة تصل مسافتها 839 كم من مصنعها في مدينة برمنجهام البريطانية إلى مقر المعرض في باريس، وستكون مصحوبة بقافلة تضم مجموعة من سيارات جاكوار العريقة بالإضافة إلى نسخة خاصة بمناسبة الذكرى الـ 50 يطلق عليها XJ50.
هذا هو الجيل الرابع من XJ الذي يتم الكشف عنها بعد الجيل الأول في 1968، و XJ X300 في 1994 وأخيراً XJ X350 في العام 2002. وشهدت الأعوام الماضية إطلاق العديد من الفئات الخاصة عالية الأداء من XJ يأتي في مقدمتها XJR 575 التي تتوفر بمحرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 575 حصان والتي تمتلك تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.2 ثانية فقط وسرعة قصوى تبلغ 280 كم/س.
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تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
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