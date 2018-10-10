كاديلاك تتفوق على منافساتها بالقيادة الذاتية

تعد القيادة الذاتية من أهم التقنيات الجديدة في عالم السيارات، والتي تصبح يومًا بعد يوم عامل تنافسي مهم في السيارات الجديدة، وقد قامت مجلة أمريكية بعمل مقارنة لأهم أنظمة الشراكات.

شملت المنافسة نظام كاديلاك Super Cruise وتيسلا Autopilot ونيسان ProPilot وفولفو Pilot Assist، وتمكن نظام كاديلاك Super Cruise من تحقيق المركز الأول من حيث سلوك النظام في القيادة الذاتية وتحسين السلامة، كما كان من بين الأنظمة المنافسة الأقدر على استرعاء انتباه السائق.

من خلال القيادة التجربية لعدة مرات أكد نظام Super Cruise انه الأكفئ في القيادة على الطرق الملتوية وعلى المسارات الجانبية، في الوقت ذاته كان نظام ProPilot أكثر استدعاء لانتباه السائق في نفس تلك الظروف.

في المركز الثاني حل نظام تيسلا Autopilot بينما جاء نظام نيسان ProPilot في المركز الثالث، أما نظام فولفو Pro Assis فقد جاء في المركز الأخير حيث وصفه السائقون الاختباريون بأنه مقيّم بأفضل من حقيقته سواءً من ناحية القدرات أو حتى من ناحية السلامة مقارنة بالأنظمة الأخرى.