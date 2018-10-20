فورد تعلن عن خصم يصل إلى 30 ألف جنيه على كوجا 2018

أعلنت شركة أوتو جميل، وكلاء علامة فورد الأمريكية في مصر، عن خصم يصل إلى 30.000 جنيه من أسعار سيارة "كوجا" موديل 2018، مشيرة إلى أن الخصم متاح على عمليات الدفع النقدي فقط.

وتتوفر فورد كوجا 2018 الـSUV في شكلها الجديد بثلاث فئات من التجهيزات، وجميعها مزود بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 180 حصان وسرعة قصوى تصل إلى 200 كم/س، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

ويبلغ سعر الفئة القياسية "A/T Trend" من كوجا 549.900 جنيه بدلًا من 574.900

جنيه، بخصم 25.000 جنيه، وسعر الفئة "A/T Sport" الثانية 624.900 بدلًا من 654.900 بتوفير 30.000 جنيه.

أما الفئة الثالثة "Titanium" الكاملة التي تباع بسعر رسمي 724.900 جنيه، أصبح سعرها بعد الخصم 699,900، بخصم قدره 25.000 جنيهًا.

يذكر أن فورد توفر لعملاء السوق المحلي إلى جانب كوجا، موديلات 2018 من "فيستا وجراند سي ماكس وفيوجن وإيكو سبورت وفوكاس".