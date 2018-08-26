تعمل بي إم دبليو على تطوير أكبر وأفخم SUV لدى الشركة والقادمة باسم X7، ويبدو أن الشركة تعمل على فئة M عالية الأداء من السيارة حسب تسريبات حديثة.
إذا كان الأمر صحيحاً فسوف يكون على بي إم دبليو التأكد من أن حجم X7 M ووزنها لن يؤثر على أدائها، ومن الأرجح أنها ستحمل أنظمة ميكانيكية تميزها عن الفئات الأخرى من X7 مثل نظام التعليق والتوجيه وبالطبع المحرك وناقل الحركة. وعلى النقيض فإن بعض المصادر يشكك بقدرة بي إم دبليو على تقديم سيارة أداء عالي بهذا الحجم.
أما نحن فنقول لم لا؟ فإذا كانت مرسيدس قادرة على توفير SUV كبيرة بأداء رياضي وهي GLS 63 AMG فلم لا تكون بي إم دبليو قادرة على إنتاج X7 M؟ خصوصاً مع توظيف بي إم دبليو لتقنيات حديثة في X7 مقارنة بـ مرسيدس GLS. وعلى كل حال تظل الأخبار الرسمي المعول عليه لتأكيد X7 M أو نفيها.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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