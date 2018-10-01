سوبارو تعمل على إنتاج سيارة رياضية بمحرك وسطي

نشرت مجلة سيارات يابانية هذا الأسبوع تقرير حول عمل سوبارو على تطوير سيارة بمحرك وسطي.
سابقاً في 2016 ظهرت شائعة أن سوبارو تعمل على منافسة لبورش 718 ستزود بمحرك 1.6 لتر ينتج 330 حصان، أما المعلومات الأخيرة فتقول أنها ستأتي بنظام هجين دون التحدث عن الأحصنة أو الأداء، وتضيف المجلة أن السيارة ستحصل على نظام توجيه عزم نشط لأفضل تحكم بالعزم القادم من المحركات، كما ستمتاز السيارة بأداء سلس ومذهل.
مع وجود شائعة سابقة منذ سنوات نفتها سوبارو فإن تإكيد الشائعة الجديدة صعب، مع ذلك نتوقع أن سوبارو لن تتأخر عن إنتاج السيارة إذا وجدت أنها ستحصل على حصة سوقية في فئة ذات عدد قليل للغاية من المنافسات.
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تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
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