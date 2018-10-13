أعلنت مجموعة فيات كرايسلر عبر جيب أن رينيجيد ستتحصل على فئة هجينة بحلول العام 2020. وكشفت المجموعة أنه سيتم إنتاجها في مصنع الشركة في مدينة ميلفي الإيطالية بجانب فيات 500X.

المدير المالي لجيب السيد Pietro Gorlier تحدث عن هذا الأمر وذكر أنه حتى الآن تم إنتاج أكثر من 742 رينيجيد وأنهم يتوقعون مزيداً من النجاح والمبيعات للسيارة مع إطلاق فئتها الهجينة.

يذكر أن محركات رينيجيد ستتغير قليلاً، حيث ستكون 3 سلندر سعة 1.0 لتر بقوة 118 حصان، أو 4 سلندر سعة 1.3 لتر بقوة 177 حصان. وستحصل على فئات ديزل بمحركين سعة 1.6 و 2.0 لتر وناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات، وسيتم إطلاق رينيجيد الهجينة أولاً في أوروبا قبل وصولها للأسواق العالمية.