إن أعجبتكم جمال و فخامة رولز رويس كولينان الجديدة، والتي تعد أول سيارة SUV بتاريخ رولز رويس، فقد تعجبكم عمل شركة Klassen والتي عدلت كولينان لجعلها أكثر فخامة وامان.
قامت Klassen بتطويل السيارة بمقدار 1,016 ملم ليصبح طول السيارة الإجمالي 6,375 ملم. بالإضافة لتطويل الأبواب الخلفية لإعطاء فخامة أكبر و راحة أكثر. وزودت السيارة بفتحة سقف بانورامية كبيرة و تصفيح كامل من المستوى الـ 7 و الـ 9.
أما داخليًا، فحصلت السيارة على عازل بين الركاب الخلفيين و السائق، بالإضافة الى حصولها على نظام ترفيهي خاص و أضواء محيطية، ويمكن التحكم بجميع خصائص الداخلية بإستخدام تطبيق على الهاتف الذكي.
إن كنت تفكر بطلب هذه السيارة فإن سعر السيارة يبلغ 7.5 مليون ريال، ويصل وقت تسليم السيارة لـ 6 أشهر بعد إجراء طلب السيارة.
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تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
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