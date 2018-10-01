إن أعجبتكم جمال و فخامة رولز رويس كولينان الجديدة، والتي تعد أول سيارة SUV بتاريخ رولز رويس، فقد تعجبكم عمل شركة Klassen والتي عدلت كولينان لجعلها أكثر فخامة وامان.

قامت Klassen بتطويل السيارة بمقدار 1,016 ملم ليصبح طول السيارة الإجمالي 6,375 ملم. بالإضافة لتطويل الأبواب الخلفية لإعطاء فخامة أكبر و راحة أكثر. وزودت السيارة بفتحة سقف بانورامية كبيرة و تصفيح كامل من المستوى الـ 7 و الـ 9.

أما داخليًا، فحصلت السيارة على عازل بين الركاب الخلفيين و السائق، بالإضافة الى حصولها على نظام ترفيهي خاص و أضواء محيطية، ويمكن التحكم بجميع خصائص الداخلية بإستخدام تطبيق على الهاتف الذكي.

إن كنت تفكر بطلب هذه السيارة فإن سعر السيارة يبلغ 7.5 مليون ريال، ويصل وقت تسليم السيارة لـ 6 أشهر بعد إجراء طلب السيارة.