كل ما تريد معرفته عن فورد فيستا موديل 2019

من المعروف أن طرازات فيستا تقدم بمحركات ذات سعة لترية صغيرة وتخرج قوة حصانية عالية وعزم دوران كبير، ومن أبرز مميزات سيارة فورد فيستا موديل 2019 الجديدة ما يلي:-

حصلت فورد فيستا علي محرك من 4 أسطوانات بسعة 1 لتر مزود بنظام شحن توربيني للهواء "تربو" يخرج قوة حصانية قدرها 99 حصان وعزم دوران قدرة 170 نيوتن متر، وتتوافر بخيارين من صندوق التروس الأول يدوي والثاني أتوماتيكي وكلاهما مكون من 6 سرعات.

تتوافر فورد فيستا بوسائد هوائية لحمياية السائق والراكب الأمامي وكما جهزت بأنظمة أمان المكابح فحصلت علي ABS وهو نظام مانع الفرامل من الأنغلاق , وأيضاً نظام EBD وهو التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح.

بالأضافة إلي وجود نظام الدخول الذكي بدون مفتاح وESC وهو نظام الثبات الإلكتروني , و HLA وهو نظام المساعدة في صعود المرتفعات.

تتوافر السيارة بمرايا ضم كهربائي ومصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED وأيضاً مصابيح ضباب أمامية.

تتوافر السيارة بثلاث خيارات من العجلات المعدنية أما بقياس 15 أو 16 أو 17 بوصة.

شاشة معلوماتية تتوافر بثلاث مقاسات حسب فئة السيارة تعمل باللمس وتحصل الفئات الأعلي في السيارة علي كاميرا خلفية ومستشعرات صف.

سعر فورد فيستا في السوق المصري

الفئة الأولي Trend بثلاث أبواب وبسعر 249,000 جنية.

الفئة الثانية Trend بخمسة أبواب بسعر 289,900 جنية.

الفئة الثالثة Trend plus بخمسة أبواب وبسعر 309,000 جنية.

الفئة الرابعة sport بخمسة أبوب وبسعر 339,900 جنية.

الفئة الخامسة Titanium بخمسة أبواب وبسعر 374,900 جنية.

الفئة السادسة Titanium بثلاث أبواب وبسعر 399,000 جنية.