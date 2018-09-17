بطل الفورمولا 1 السابق يعرض سيارتة الخارقة للبيع

عرض سائق السيارات المحترف جنسون باتون، بطل سباقات الفورمولا 1 عن نسخة 2009، سيارتة الماكلارين P1 للبيع.

وأكد باتون عبر حسابة الشخصي بموقع تبادل الملفات المصور "إنستجرام" أن سيارتة الرياضية قطعت مسافة 880 كيلومتر فقط.

وأوضح أنه يعرض سيارتة للبيع لإنتقالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل دائم، وأكد علي أن السيارة تم إنتاجها بمواصفات خاصة بحسب طلبة والتي تتضمن لون الطلاء الخارجي، وخاصية التتبع، وكذلك لون المقصورة الداخلية.

ولم يكشف السائق المحترف عن مزيد من مواصفات السيارة، والسعر المطلوب مقابل P1.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة سيارة ماكلارين P1 التي يمتلكها باتون، 2.1 مليون دولار(أي ما يعادل 36 مليون جنيه مصري تقريباً)، وهذا الرقم يتخطي ضعف ثمن السيارة الجديدة من P1.