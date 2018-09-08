كشفت شركة فولفو عن سيارتها الإختبارية 360c التي تحمل مزايا ذاتية القيادة وسبل الراحة بشتى صورها، حيث تستهدف فولفو بسيارتها الجديدة توفير طرق جديدة للإسترخاء والمكوث والراحة داخل السيارة خلال الرحلات الطويلة التي تمتد إلى ساعات.
السيارة الجديدة تحمل عدة وظائف في الإستخدام، فهي توفر مساحات كبيرة للركاب للإسترخاء وأيضاً تعمل كمكتب متحرك أو غرفة معيشة أو غرفة مخصصة للترفيه، ويقول السيد Hakan Samuelsson رئيس فولفو أن قطاع السيارت سيشهد تغييرات كبيرة في المستقبل وفولفو تريد أن تقود هذا التغيير، وكشف أن السيارات ذاتية القيادة من شأنها أن تنقل بالركاب إلى مراحل جديدة من الراحة والسلامة خلال الطرق.
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شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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