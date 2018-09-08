كشفت شركة فولفو عن سيارتها الإختبارية 360c التي تحمل مزايا ذاتية القيادة وسبل الراحة بشتى صورها، حيث تستهدف فولفو بسيارتها الجديدة توفير طرق جديدة للإسترخاء والمكوث والراحة داخل السيارة خلال الرحلات الطويلة التي تمتد إلى ساعات.

السيارة الجديدة تحمل عدة وظائف في الإستخدام، فهي توفر مساحات كبيرة للركاب للإسترخاء وأيضاً تعمل كمكتب متحرك أو غرفة معيشة أو غرفة مخصصة للترفيه، ويقول السيد Hakan Samuelsson رئيس فولفو أن قطاع السيارت سيشهد تغييرات كبيرة في المستقبل وفولفو تريد أن تقود هذا التغيير، وكشف أن السيارات ذاتية القيادة من شأنها أن تنقل بالركاب إلى مراحل جديدة من الراحة والسلامة خلال الطرق.