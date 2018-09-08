مرسيدس ستكشف عن 9 سيارات كهربائية جديدة بحلول 2022

إستطاعت مرسيدس هذا الأسبوع من لفت الأنظار وتصدر العناوين بالكشف عن أول سيارة كهربائية خاصة بها وهي EQC من قسم EQ الناشئ حديثاً لإنتاج السيارات الكهربائية، وسيشمل أسطول EQ العديد من السيارات في المستقبل مثل EQA الهاتشباك و الـ SUV الصغيرة EQB إضافة إلى السيدان الفاخرة EQS.

دايملر كشفت أنها تنوي إضافة 9 سيارات كهربائية جديدة بجانب EQC بحلول عام 2022، ومن ضمن الخطط التي نعرفها هي فئة كهربائية من V-Class في 2022 بالإضافة إلى ثلاثة سيارات جديدة من سمارت، يذكر أن مرسيدس إستثمرت أكثر من 12 مليار دولار في تطوير قسم وسيارات EQ الكهربائي.