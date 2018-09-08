مرسيدس ستكشف عن 9 سيارات كهربائية جديدة بحلول 2022

إستطاعت مرسيدس هذا الأسبوع من لفت الأنظار وتصدر العناوين بالكشف عن أول سيارة كهربائية خاصة بها وهي EQC من قسم EQ الناشئ حديثاً لإنتاج السيارات الكهربائية، وسيشمل أسطول EQ العديد من السيارات في المستقبل مثل EQA الهاتشباك و الـ SUV الصغيرة EQB إضافة إلى السيدان الفاخرة EQS.
دايملر كشفت أنها تنوي إضافة 9 سيارات كهربائية جديدة بجانب EQC بحلول عام 2022، ومن ضمن الخطط التي نعرفها هي فئة كهربائية من V-Class في 2022 بالإضافة إلى ثلاثة سيارات جديدة من سمارت، يذكر أن مرسيدس إستثمرت أكثر من 12 مليار دولار في تطوير قسم وسيارات EQ الكهربائي.
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شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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