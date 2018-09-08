مواصفات وأسعار السيارة الأكثر مبيعًا بالسوق المصري هذا العام

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أوضحت أن نيسان صني حافظت على المركز الأول في قائمة سيارات الملاكي الأكثر مبيعا في السوق المصري هذا العام.

وكشف بيان "أميك" عن نجاح شركة نيسان إيجيبت في تسويق 7496 وحدة من (صني) الجديدة خلال الأشهر السبع الأول من 2018، بفارق 1754 وحدة عن أقرب منافسيها "هيونداي فيرنا" صاحبة المركز الثاني.

وتقدم الشركة اليابانية لعملائها في السوق المصري السيارة "صني" بثلاث نسخ مختلفة التجهيزات، وذلك بهدف توسيع رقعة المنافسة، وتقديم المنتج بأسعار متفاوتة لاستقطاب أكبر قدر ممكن من العملاء المحتملين.

وتمتاز سيارة صني الجديدة بمحرك 1500 CC أربع سلندرات بقوة 108 حصان، والمحرك مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، ونظام الجر أمامي.

كما تمتاز السيارة بوسائل حماية متعددة، أبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

أما وسائل الرفاهية داخل مقصورة السيارة، فقد أمدت الشركة المصنعة ركاب سيارتها بمشغل أقراص مدمجة، ومدخل AUX، ومدخل USB، وإمكانية التحكم في الزجاج باللمس، ومساند رأس أمامية وخلفية.

وتقدم نيسان إيجيبت أيقونتها صني موديل 2019 بأسعار رسمية تبدأ من 219.000 جنيه لفئة A/T القياسية، و230.000 جنيه لفئة A/T EX، ويصل سعر الفئة الثالثة الأعلى من السيارة إلى 241.000 جنيهًا.