مواصفات وأسعار السيارة الأكثر مبيعًا بالسوق المصري هذا العام

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أوضحت أن نيسان صني حافظت على المركز الأول في قائمة سيارات الملاكي الأكثر مبيعا في السوق المصري هذا العام.
وكشف بيان "أميك" عن نجاح شركة نيسان إيجيبت في تسويق 7496 وحدة من (صني) الجديدة خلال الأشهر السبع الأول من 2018، بفارق 1754 وحدة عن أقرب منافسيها "هيونداي فيرنا" صاحبة المركز الثاني.
وتقدم الشركة اليابانية لعملائها في السوق المصري السيارة "صني" بثلاث نسخ مختلفة التجهيزات، وذلك بهدف توسيع رقعة المنافسة، وتقديم المنتج بأسعار متفاوتة لاستقطاب أكبر قدر ممكن من العملاء المحتملين.
وتمتاز سيارة صني الجديدة بمحرك 1500 CC أربع سلندرات بقوة 108 حصان، والمحرك مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، ونظام الجر أمامي.
كما تمتاز السيارة بوسائل حماية متعددة، أبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.
أما وسائل الرفاهية داخل مقصورة السيارة، فقد أمدت الشركة المصنعة ركاب سيارتها بمشغل أقراص مدمجة، ومدخل AUX، ومدخل USB، وإمكانية التحكم في الزجاج باللمس، ومساند رأس أمامية وخلفية.
وتقدم نيسان إيجيبت أيقونتها صني موديل 2019 بأسعار رسمية تبدأ من 219.000 جنيه لفئة A/T القياسية، و230.000 جنيه لفئة A/T EX، ويصل سعر الفئة الثالثة الأعلى من السيارة إلى 241.000 جنيهًا.
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شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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