بي إم دبليو تطلق متسابقتها لمنافسات بطولة فورمولا e الكهربائية

كشف فريق i Andretti التابع لبي إم دبليو والمتخصص في منافسات السيارات الكهربائية عن متسابقته المخصصة لمنافسات بطولة فورمولا E الكهربائية التي تنطلق في ديسمبر المقبل خلال مؤتمر في مدينة ميونخ الألمانية.

فريق بي إم دبليو سيقوده كل من المتسابق Antonio Felix da Costa وبرفقة Alexander Sims وأطلقت بي إم دبليو على متسابقتها إسم iFE.18 وتحمل محرك كهربائي بقوة 335 حصان وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.8 ثانية فقط وتبلغ سرعتها القصوى 240 كم/س.

ويشار إلى أن الجولة الأولى من منافسات فورمولا E الكهربائية ستكون في مدينة الدرعية السعودية شمال العاصمة الرياض في ديسمبر المقبل.