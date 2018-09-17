أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء علامات هيونداي ومازدا وجيلي وباجاج وشيري في مصر، عن طرح شيري "تيجو4" الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة.

وقال وكيل شيري إن السيارة الجديدة التي تدخل السوق المحلي لأول مرة ستقدم بفئتين من التجهيزات، الأولى فئة "Baseline" ويبلغ سعرها الرسمي 365.000 جنيه.

أما الفئة الثانية الـ"highline" من السيارة الجديدة والمزودة بفتحة سقف بانورامية ستباع بأسعار رسمية تبلغ 399.000 جنيه.

السيارة الجديدة يبلغ طولها 4,338 مم وعرضها 1,830 مم وارتفاعها 1,645 مم، وقاعدة عجلات 2,630 مم، ما يجعل مساحة التخزين "الشنطة" تصل إلى 1100 لتر في حالة طي المقاعد الخلفية.

ومن المقرر أن تقدم السيارة الجديدة في مصر بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 145 حصان بسرعة قصوى 210 كم/س بنظام دفع أمامي، ويرتبط بناقل حركة DCT من 6 سرعات.

شيري تيجو4 متاحة بنوعين من الإطارات، الأول مقاس 17 بوصة ويتوفر في فئة "Baseline" والثاني مقاس 18 بوصة ويتوفر بفئة "highline".

وعن أنظمة الأمان بالسيارة فهي متعددة وأبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، وستائر جانبية متاحة بالفئة الأعلى، ونظام فرامل ABS وتوزیع إلكترونى EBD للفرامل، ونظام تنبيه بموعد الصيانات الدورية، ونظام لمراقبة معدل استهلاك الوقود.

كما يتوفر بالسيارة برنامج توازن عند المرتفعات وفرامل يد كهربائية ودعائم بالأبواب ضد الصدمات الجانبية وكاميرا خلفية ونظام تحذير عند تخطي السرعات المقررة ومصابيح شبورة أمامية وخلفية وإمكانية التحكم في المصابيح الأمامية، ومفتاح ذكي.

وحرصت شيري على تزويد مقصورة سيارتها الجديدة بباقة متميزة من التجهيزات في مقدمتها نظام إدارة المحرك بدون مفتاح وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومقاعد وعجلة قيادة مكسوة بالجلد بـ(الفئة الأعلى)، وتكييف كهربائي، وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات بـ(الفئة القياسية) وتعديله كهربائيا بـ(الفئة الأعلى).

ولم تغفل الشركة الصينية عن تقديم باقة ترفيه متنوعة يتقدمها شاشة تحكم مقاس 9 بوصة، ونظام Mapping Mobile لعرض الهاتف على شاشة السيارة وUSB أمامي وخلفي، ونظام Bluetooth.

يذكر أن عائلة شيري في مصر تضم إلى جانب السيارة الجديدة سيارات "أريزو 5" وتتوفر بأسعار تبدأ من 271.900 وحتى 289.900 جنيه، و"إنفي" التي تباع بسعر رسمي 173.000 جنيه، بالإضافة إلى "تيجو" ويبلغ سعرها الرسمي 248.000 جنيهًا.