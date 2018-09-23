وصلتنا اليوم أول صور رسمية للجيل الجديد من كيا سيراتو GT هاتشباك.
سيراتو GT هاتشباك حصلت على تصميم عصري وجميل من الخارج أهمها تصميم الكوبيه المميز, الشبك الأمامي الأسود, وجنوط قياس 18 إنش. أما من الداخل فحصلت السيارة على مقاعد رياضية مع الكثير من لمسات GT في جميع أرجاء الداخلية. بالإضافة الى حصولها على عجلة قيادة جديدة بتصميم حرف D لإعطائها لمسة رياضية.
ميكانيكيا, ستمتلك سيراتو GT هاتشباك محرك 4 سلندر تيربو سعة 1.6 لتر بقوة 204 حصان و ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج التعشيق من 7 سرعات.
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لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
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