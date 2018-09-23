كيا تكشف عن الجيل الجديد من سيراتو gt هاتشباك
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كيا تكشف عن الجيل الجديد من "سيراتو GT" هاتشباك

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العرب اليوم - كيا تكشف عن الجيل الجديد من "سيراتو GT" هاتشباك

كيا سيراتو GT هاتشباك
واشنطن - العرب اليوم

وصلتنا اليوم أول صور رسمية للجيل الجديد من كيا سيراتو GT هاتشباك.

سيراتو GT هاتشباك حصلت على تصميم عصري وجميل من الخارج أهمها تصميم الكوبيه المميز, الشبك الأمامي الأسود, وجنوط قياس 18 إنش. أما من الداخل فحصلت السيارة على مقاعد رياضية مع الكثير من لمسات GT في جميع أرجاء الداخلية. بالإضافة الى حصولها على عجلة قيادة جديدة بتصميم حرف D لإعطائها لمسة رياضية.

ميكانيكيا, ستمتلك سيراتو GT هاتشباك محرك 4 سلندر تيربو سعة 1.6 لتر بقوة 204 حصان و ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج التعشيق من 7 سرعات.

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كيا تكشف عن الجيل الجديد من سيراتو gt هاتشباك كيا تكشف عن الجيل الجديد من سيراتو gt هاتشباك



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كيا تكشف عن الجيل الجديد من سيراتو gt هاتشباك كيا تكشف عن الجيل الجديد من سيراتو gt هاتشباك



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