تعتزم شركة كيا كشف النقاب عن سيارتها "برو سييد" الجديدة خلال فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات في الفترة من 4 إلى 14 أكتوبر المقبل.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة "برو سييد"، التي تنتمي لفئة السيارات الكومبي المدمجة، تتمتع بشخصية رياضية جذابة ترسم ملامحها شبكة المبرد المصممة على شكل "أنف النمر" والجسم المسطح والطويل وزجاج النوافذ الصغير.
وتماشيا مع التصميم الرياضي الجذاب، تتمتع السيارة "برو سييد" الكومبي بمعدلات أداء رياضية أيضا، وذلك بفضل اعتمادها على محرك بنزين سعة 1.6 لتر وبقوة 200 حصان.
وستكشف كيا عن المزيد من التفاصيل حول السيارة الكومبي الرياضية الجديدة مع بدء فعاليات معرض باريس.
GMT 22:02 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرمرسيدس تشوقنا لداخلية "EQC" الجديدة كلياً
GMT 22:00 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرمكلارين تكشف عن 3 أسباب لامتناعها عن إنتاج SUV
GMT 21:58 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرمكلارين Speedtail ستحصل على محرك هجين بقوة 987 حصان
GMT 21:53 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبركل ما تريد معرفته عن هيونداي "سنتافي" الجديدة
GMT 21:46 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبربديلة "كوينيجسيج اجيرا" الخارقة ستكون بقوة 1,440 حصان
ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
أرسل تعليقك