تعتزم شركة كيا كشف النقاب عن سيارتها "برو سييد" الجديدة خلال فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات في الفترة من 4 إلى 14 أكتوبر المقبل.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة "برو سييد"، التي تنتمي لفئة السيارات الكومبي المدمجة، تتمتع بشخصية رياضية جذابة ترسم ملامحها شبكة المبرد المصممة على شكل "أنف النمر" والجسم المسطح والطويل وزجاج النوافذ الصغير.

وتماشيا مع التصميم الرياضي الجذاب، تتمتع السيارة "برو سييد" الكومبي بمعدلات أداء رياضية أيضا، وذلك بفضل اعتمادها على محرك بنزين سعة 1.6 لتر وبقوة 200 حصان.

وستكشف كيا عن المزيد من التفاصيل حول السيارة الكومبي الرياضية الجديدة مع بدء فعاليات معرض باريس.