رئيس تيسلا الأمريكية يعلن يوقف بيع عدد من السيارات الرخيصة

كشفت تقارير صحفية اعتزام شركة تيسلا الأمريكية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات الكهربائية، وقف تقديم عدد من طرازات موديل S وموديل X الأقل سعرًا في الأسواق الأمريكية.

ونقل موقع "USAtoday" الأمريكي عن إيلون موسك، مؤسس والرئيس التنفيذي لتيسلا، قوله إن موديل S وموديل X المزودتين ببطارية سعة 75 كيلو واط/ساعة سيتوقف طرحهما بالأسواق بدءًا من الاثنين المقبل.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة موديل S المزودة ببطارية 75 كيلو واط/ساعة في الأسواق الأمريكية 76.000 دولار (مليون و360 ألف جنيه مصري)، أما سعر موديل X فيبلغ 82.000 دولار (مليون و470 ألف جنيه مصري).

وابتداءً من الاثنين، ستكون الخيارات المتاحة أمام الراغبين في شراء إحدى المودلين بأقل سعر، شراء النسخ المزودة ببطارية سعتها 100 كيلو واط/ساعة، وتبدأ أسعارها من 94.000 دولار (مليون و680 ألف جنيه) لموديل S و97.000 دولار (مليون و735 ألف جنيه) لموديل X.

وأكد الموقع الأمريكي أن "تيسلا" رفضت التعليق على ما نشره رئيسها التنفيذي عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" في هذا الشأن.

يذكر أن السيارة الأرخص والأكثر شعبية التي تقدمها تيسلا لعملائها حول العالم هي Model-3، وتبدأ أسعارها من 44.000 دولار (787 ألف جنيه مصري).