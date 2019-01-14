باعتبارها كورية المنشأ لا تخضع أغلب موديلات كيا المتاحة محليا لقرار الإعفاء الجمركي الذي تم تنفيذه في بداية يناير 2019، لذلك أصدرت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات الشركة الكورية بيان بالتعديلات الجديدة التي فرضتها الشركة على أسعار سيارات كيا في مصر، حيث تبين ان هناك تخفيض على أسعار سبورتاج وبيجاس وسورينتو وزيادة في موديلات أخرى، وكانت الأسعار الجديدة كالتالي:

سيارات خضعت للتخفيض:

سبورتاج:

- فئة أولى من 459 ألف و900 جنيه إلى 424 ألف و900 جنيه.

- فئة ثانية من 484 ألف و900 جنيه إلى 449 ألف و900 جنيه.

- فئة ثالثة من 529 ألف و900 جنيه إلى 489 ألف و900 جنيه.

- فئة رابعة من 564 ألف و900 جنيه إلى 524 ألف و900 جنيه.

بيجاس:

- فئة أولى من 249 ألف و900 جنيه إلى 239 ألف و900 جنيه.

- فئة ثانية من 264 ألف و900 جنيه إلى 254 ألف و900 جنيه.

سورينتو:

- فئة أولى من 769 ألف و900 جنيه إلى 749 ألف و900 جنيه.

- فئة ثانية من 869 ألف و900 جنيه إلى 859 ألف و900 جنيه.

- فئة ثالثة من 969 ألف و900 جنيه إلى 959 ألف و900 جنيه.

سيارات شهدت زيادة في السعر:

ريو:

- فئة أولى من 279 ألف و900 جنيه إلى 284 ألف و900 جنيه.

- فئة ثانية من 309 ألف و900 جنيه إلى 314 ألف و900 جنيه.

- فئة ثالثة من 334 ألف و900 جنيه إلى 339 ألف و900 جنيه.

سيراتو:

- فئة أولى من 329 ألف و900 جنيه إلى 334 ألف و900 جنيه.

- فئة ثانية من 354 ألف و900 جنيه إلى 359 ألف و900 جنيه.

- فئة ثالثة من 379 ألف و900 جنيه إلى 384 ألف و900 جنيه.

- فئة رابعة من 419 ألف و900 جنيه إلى 424 ألف و900 جنيه.