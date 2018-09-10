بي ام دبليو تستعرض x3 m و x4 m الجديدتين

كشفت شركة بي إم دبليو هذا العام عن الجيلين الجديدين من X3 و X4 وها هي الشركة البافارية تستعرض الفئات الأقوى X3 M و X4 M على الحلبة.

استعراض بي ام دبليو لسيارتيها الجديدتين كان مليئاً بالتمويهات التي تغطيها تماماً ولكن ذلك لا يمنعنا من تخيل الشكل النهائي خصوصاً وأن جميع فئات M تحمل جينات متشابهة فيما بينها. يتوقع أن نرى في الأمام فتحات تهوية سفلية كبير مع هيكل أعرض. وجنوط رياضية بحجم أكبر وبعض اللمسات الفضية حول السيارة مثل المرايا الجانبية والصدام الخلفي.

من حيث الأداء أكدت بي ام دبليو أن سيارتيها ستحصلان على محرك 6 سلندر ثنائي التيربو بسعة 3.0 لتر جديد وفقاً لبي ام دبليو، ينتج قوة تصل إلى 460 حصان.