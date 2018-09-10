بي ام دبليو تستعرض x3 m و x4 m الجديدتين

كشفت شركة بي إم دبليو هذا العام عن الجيلين الجديدين من X3 و X4 وها هي الشركة البافارية تستعرض الفئات الأقوى X3 M و X4 M على الحلبة.
استعراض بي ام دبليو لسيارتيها الجديدتين كان مليئاً بالتمويهات التي تغطيها تماماً ولكن ذلك لا يمنعنا من تخيل الشكل النهائي خصوصاً وأن جميع فئات M تحمل جينات متشابهة فيما بينها. يتوقع أن نرى في الأمام فتحات تهوية سفلية كبير مع هيكل أعرض. وجنوط رياضية بحجم أكبر وبعض اللمسات الفضية حول السيارة مثل المرايا الجانبية والصدام الخلفي.
من حيث الأداء أكدت بي ام دبليو أن سيارتيها ستحصلان على محرك 6 سلندر ثنائي التيربو بسعة 3.0 لتر جديد وفقاً لبي ام دبليو، ينتج قوة تصل إلى 460 حصان.
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أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
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