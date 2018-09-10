كشفت شركة التعديل Lister عن نسختها المعدلة من جاكوار F-Pace والتي أعطتها اسم LFP وتزعم الشركة أنها أسرع SUV في العالم.

Lister LFP تأتي مبنية على جاكوار F-Pace SVR ولكنها حصلت على تعديلات عديدة تجعلها سيارة جديدة نسبياً، فمن الخارج يمكننا أن نرى الزوائد الجديدة في الأمام والجانبين، ويظهر اللون الأسود جميلاً مع لمسات من اللون الأصفر. المظهر الخارجي لا يهم بقدر أداء وأرقام هذه السيارة، حيث تحمل محرك V8 سوبرتشارج بسعة 5.0 لتر ينتج قوة تبلغ 670 حصان وتصل سرعتها القصوى إلى 322 كم/س في الساعة متفوقةً بذلك على جيب جراند شيروكي تراكهوك ولامبورجيني أوروس، وهما أسرع سيارتي SUV في العالم حالياً.

إن أعجبتك Lister LFP، يمكنك أن تحصل عليها مقابل 180 ألف دولار ما يعادل 675 ألف ريال