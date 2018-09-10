كشفت شركة التعديل Lister عن نسختها المعدلة من جاكوار F-Pace والتي أعطتها اسم LFP وتزعم الشركة أنها أسرع SUV في العالم.
Lister LFP تأتي مبنية على جاكوار F-Pace SVR ولكنها حصلت على تعديلات عديدة تجعلها سيارة جديدة نسبياً، فمن الخارج يمكننا أن نرى الزوائد الجديدة في الأمام والجانبين، ويظهر اللون الأسود جميلاً مع لمسات من اللون الأصفر. المظهر الخارجي لا يهم بقدر أداء وأرقام هذه السيارة، حيث تحمل محرك V8 سوبرتشارج بسعة 5.0 لتر ينتج قوة تبلغ 670 حصان وتصل سرعتها القصوى إلى 322 كم/س في الساعة متفوقةً بذلك على جيب جراند شيروكي تراكهوك ولامبورجيني أوروس، وهما أسرع سيارتي SUV في العالم حالياً.
إن أعجبتك Lister LFP، يمكنك أن تحصل عليها مقابل 180 ألف دولار ما يعادل 675 ألف ريال
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أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
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