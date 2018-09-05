تويوتا تزيح الستار عن touring sports أكتوبر المقبل

تستعد شركة "تويوتا" للكشف عن الموديل الكومبي Touring Sports من أيقونتها Corolla، وهذا خلال فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات بداية شهر أكتوبر المقبل.

وتظهر السيارة الجديدة بطول 72ر4 متر، مع قاعدة عجلات بطول 70ر2 متر، وهو ما يضمن مساحة كبيرة للأقدام. وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 598 لترا.

ومن الناحية التصميمية تتميز السيارة من خلال العديد من التفاصيل مثل مبيت العجلات مفتول العضلات والمسار العريض.

وبجانب محرك البنزين تربو سعة 2ر1 لتر بقوة 85 كيلووات/116 حصان هناك نظام دفع هجين بقوة 90 كيلووات/122 حصان، وآخر بقوة 132 كيلووات/180 حصان.

ومن المنتظر أن تطلق تويوتا السيارة سيارتها الجديدة مطلع يناير المقبل، ولم يتم الكشف عن الأسعار حتى الآن.