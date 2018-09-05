كشفت شركة بي إم دبليو في إعلان تشويقي جديد، عن لمحات من تصميم نموذجها القادم iNext، والذي ستستعرض الشركة من خلاله الجيل القادم الأكثر تطورا من سياراتها الكهربائية.

ويتوقع البعض أن يكون هذا النموذج من فئة سيارات كروس أوفر التي ازداد الطلب عليها عالميا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث ينتظر أن تنافس BMW بمثل هذا النموذج سيارات أرى منها تسلا موديل X وجاجوار I-Pace، بالإضافة لأودي E-Tron ومرسيدس-بنز EQC.

وتعاقدت BMW مع شركة لوفتهانزا للطيران والشحن لتوفير طائرة خاصة لنقل هذا النموذج لعدة دول حول العالم لعرضه أمام الصحفيين في الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر الحالي، لذلك يتوقع أن يتم الكشف عن هذا النموذج بالكامل في بداية تلك الفترة.