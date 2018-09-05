كشفت شركة بي إم دبليو في إعلان تشويقي جديد، عن لمحات من تصميم نموذجها القادم iNext، والذي ستستعرض الشركة من خلاله الجيل القادم الأكثر تطورا من سياراتها الكهربائية.
ويتوقع البعض أن يكون هذا النموذج من فئة سيارات كروس أوفر التي ازداد الطلب عليها عالميا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث ينتظر أن تنافس BMW بمثل هذا النموذج سيارات أرى منها تسلا موديل X وجاجوار I-Pace، بالإضافة لأودي E-Tron ومرسيدس-بنز EQC.
وتعاقدت BMW مع شركة لوفتهانزا للطيران والشحن لتوفير طائرة خاصة لنقل هذا النموذج لعدة دول حول العالم لعرضه أمام الصحفيين في الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر الحالي، لذلك يتوقع أن يتم الكشف عن هذا النموذج بالكامل في بداية تلك الفترة.
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خطفت النجمة العالمية ناعومي واتس، الأنظار بأناقتها، على السجادة الحمراء، في العرض الخاص لفيلم " At Eternity’s Gate" " ، في مهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين. وظهرت ناعومي متألقة للغاية في ثوب أسود ملئ بالتفاصيل المبهرة والمميزة، بتوقيع دار أزياء Dolce & Gabbana، وهذا ما جعلها تلفت أنظار الحضور على السجادة الحمراء. واختارت الممثلة البريطانية الأسترالية ذات الـ 49 عامًا، ارتداء فستان مُرصَّع بأحجار الكريستال المتلألئة ذو أكمام طويلة وياقة مرتفعة منحتها مظهرًا أكثر فخامة، وذلك أثناء حضور العرض الأول لفيلم At Eternity's Gate. ولفت التصميم المذهل لفستانها الانتباه إلى قوامها الرشيق عندما كانت أمام الكاميرات بعد انضمامها لمجموعة من طاقم الفيلم في سالو غراندي في المدينة الإيطالية الخلابة. وأكملت ناعومي إطلالتها بتسريحة مموجة انسدلت على جانبي كتفها، واعتمدت أحمر شفاه باللون اللحمي ومكياج عيون برونزي بسيط، كما انتعلت صندل
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