بريطانيا تعتزم طرح سيارات بدون سائق خلال 2021

تعتزم بريطانيا طرح سيارات ذاتية القيادة، فمن المقرر أن تحصل 3 مشاريع للسيارات ذاتية القيادة على دعم من صندوق حكومي بقيمة 25 مليون جنيه استرليني، وفقا لموقع "ديلي ميل" البريطاني.

ومن المقرر أن تؤدي السيارات الجديدة إلى "إحداث ثورة" في الطريقة التي ينتقل بها البريطانيون عبر البلاد، كما يمكنها حتى المساعدة في تحسين خدمات النقل امكن يعانون من صعوبة في استخدام وسائل النقل العام.

وستشمل جميع المشاريع الجديدة أبحاث سلوكية اجتماعية من أجل فهم كيف يمكن دمج التكنولوجيا الخالية من السائقين بسلاسة فى المجتمع، ثم يتم تطبيق النتائج على تطوير نماذج الخدمة الذاتية المستقبلية.

من المقرر أن يعلن جريج كلارك وزير الأعمال والطاقة عن التجارب العامة فى أكسفورد، بعد تجربة سيارة ذاتية القيادة، يجرى اختبارها حول المدينة.

وأوضح كلارك أن السيارات ذاتية القيادة ستحدث ثورة في الطريقة التي ننقل بها البضائع والأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وقال جريج: "تعد هذه المشاريع والاستثمارات الصناعية أمثلة رائعة على خطة عملنا طويلة الأجل، وضمان على السير وفقا لنقاط قوتنا، إذ نطمح فى امتلاك سيارات بدون سائق على الطرق في المملكة المتحدة بحلول عام 2021، فالسيارات ذاتية القيادة والتكنولوجيا الخاصة بها لن تحدث ثورة فى كيفية سفرنا فحسب، بل ستؤدي إلى فتح وتحسين خدمات النقل لأولئك الذين يكافحون للوصول إلى كل من وسائل النقل الخاصة والعامة".