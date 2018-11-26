bmw تدخل في منافسة مع أوبر بطرح هذه الخدمة

تدخل شركة BMW في منافسة مع شركة أوبر عن طريق إطلاق خدمة لتوصيل الركاب في الصين، ومن المنتظر طرحها في شهر ديسمبر.

وحصلت شركة "BMW Mobility Service Ltd التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة BMW على ترخيصها في مدينة تشنجدو، عاصمة مقاطعة سيشوان في جنوب غرب الصين.

سيمكّن التصريح الجديد BMW من توفير خدمات سيارات الأجرة المحجوزة عبر الإنترنت في المدينة، لكن الشركة لم تكشف عن تفاصيل أسطول السيارات المتوقع.

في وقت سابق من هذا العام، قالت مجموعة BMW أنها ستزيد حصتها فى مشروعها مع شريكها الصيني بريليانس تشاينا أوتوموتيف هولدنجز ليمتد إلى 75٪ بدلاً من 50٪.

وتبلغ القيمة السوقية لخدمات تأجير سيارات الأجرة فى الصين 23 مليار دولار، أي أكثر من جميع الأسواق الأخرى، مع سيطرة Didi Chuxing الصينية بنسبة 90% على جميع الحجوزات.

وقد تعرضت شركةDidi لانتقادات في السابق لأنها حثت السكان فى الصين على حذف تطبيق Uber لصالحها، رغم أن قيمتها تقدر بنحو 56 مليار دولار.