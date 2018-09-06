تعرف علي سيارة سانج يونج تيفولي xlv في مصر

انطلقت سيارة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2019 الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، في مصر بممزيات عديدة، وبثلاث فئات من التجهيزات، ونظامي دفع، وجميعها مزود بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 128 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتتميز السيارة بأبعادها التي تنناسب مع الطرق المصرية، حيث يبلغ ارتفاعها عن الأرض 167 مم، وطولها الذي يصل إلى 4440 مم، وعرض يصل لـ1798 مم وقاعدة عجلات 2600 مم.

وتحيط تيفولي XLV الجديدة ركابها بباقة متنوعة من وسائل الأمان، أبرزها نظام التعليق ماكفرسون والوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام فرامل ABS والتوزيع الإليكتروني للفرامل EBD ونظام تنبية وإيموبليزر ضد السرقة.

كما يتوفر بالسيارة مجموعة من وسائل المساعدة للسائق مثل فوانيس الضباب الأمامية والحساسات الخلفيه ومصابيح LED الأمامية ومثبت السرعة وعجلة القيادة التي يمكن التحكم بها.

أما وسائل الرفاهية فتتمثل في كمبيوتر للرحلات وفرش جلدي يشمل المقاعد وعجلة القيادة ومساند رأس خلفية وأمامية وإمكانية التحكم في ارتفاع كرسي السائق ومسند يد أمامي وفتحة سقف كهربائية وإمكانية التحكم بالزجاج بلمسة واحدة.