تعرف على سبب إستدعاء نيسان حوالي 165 ألف سيارة



استدعت شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان" حوالي 165 ألف سيارة في الولايات المتحدة وكندا، وهذا يرجع لوجود خلل في نظام الإشعال، بحسب ما قالته الشركة.

كما يمكن أن يؤدي هذا الخلل إلى توقف نظام الإشعال بمرور الوقت وهو ما يمكن أن يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء السير مما يمكن أن يسبب حوادث مرورية.

وتشمل عملية الاستدعاء طرز "جوكي" و"فورنتاير" و"سنترا" و"فيرسا" و"فيرسا نوت" و"ميكرا" و"إن.في" و"إن.في 200" و"إن.في تاكسي" إنتاج عامي 2017 و2018.

وبحسب الشركة فإنها لم تتلق أي تقارير عن وقوع حوادث بسبب هذا الخلل، وأنها قررت استدعاء هذه السيارات لفحصها وإصلاح الخلل من باب الاحتياط.

ورغم أن هيئة السلامة المرورية الأمريكية لم تصدر قرارا باستدعاء هذه السيارات أصدرت وزارة النقل الكندية قرارا باستدعائها لإصلاح الخلل.