كشفت بنتلي أنها ستوفر شعار حصري لسيارات موديل 2019 إحتفالاً بمرور 100 عام على إفتتاح الشركة في العام 1919. وذكرت بنتلي أن العام المقبل يشهد ذكرى مميزة لبنتلي التي إستطاعت وضع بصمتها في فئة السيارات فائقة الفخامة.
يذكر أن بنتلي تم تأسيسها على يد الأخوان Walter Owen Bentley و Horace Millner Bentley في 1919 قبل إندلاع الحرب العالمية الأولى، والتي كانت لها بصمة في تاريخ بنتلي وسرعة إنتشارها بسبب تزويدهم لسيارات الجيش البريطاني بمحركات خلال فترة الحرب، ويقع المقر الرئيسي لبنتلي في مدينة كريو في إنجلترا ويرأسها حاليا السيد Adrian Hallmark.
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تألقت نجمات برنامج "AMERICA'S GOT TALENT" عارضة الأزياء هايدي كلوم، وتايرا بانكس وميل بي، بإطلالات ساحرة، في العرض المباشر في لوس أنجلوس، الثلاثاء. ارتدت كلوم ملكة عروض الأزياء البالغة من العمر 45 عاما، فستانا قصيرا باللون الفضي المعدني، والذي أبرز قوامها الرشيق وساقيها الطويلتين. بدت هايدي كلوم مذهلة في فستانها الفريد والذي نسقت معه زوجا من الصنادل الوردية اللامعة ذات كعب عال، وتألقت بمكياجها الناعم وتسريحة شعرها الطويل الأشقر الطبيعية وتزينت بأقراط طويلة وأكملت إطلالتها بالمكياج الكامل ولمسة من أحمر الشفاة القرمزي المذهل. وظهرت النجمة تايرا بانكس البالغة من العمر 44 عاما، بفستان باللون الأحمر اللامع وبدت بحالة مزاجية عالية وتظهر ابتسامة عريضة ومبهجة على المسرح وهو ليس غريبا عنها بما أنها كانت مقدمة برامج من الطراز الأول. أما النجمة ميل بي فتألقت برداء باللون الأصفر الكاري الرائع المصمم على قاعدة
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