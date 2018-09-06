

كشفت بنتلي أنها ستوفر شعار حصري لسيارات موديل 2019 إحتفالاً بمرور 100 عام على إفتتاح الشركة في العام 1919. وذكرت بنتلي أن العام المقبل يشهد ذكرى مميزة لبنتلي التي إستطاعت وضع بصمتها في فئة السيارات فائقة الفخامة.

يذكر أن بنتلي تم تأسيسها على يد الأخوان Walter Owen Bentley و Horace Millner Bentley في 1919 قبل إندلاع الحرب العالمية الأولى، والتي كانت لها بصمة في تاريخ بنتلي وسرعة إنتشارها بسبب تزويدهم لسيارات الجيش البريطاني بمحركات خلال فترة الحرب، ويقع المقر الرئيسي لبنتلي في مدينة كريو في إنجلترا ويرأسها حاليا السيد Adrian Hallmark.