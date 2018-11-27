تسلا تستعد لخطوة جديدة في عالم بيع السيارات المستعملة

تعاونت شركة تسلا مع شركة Manheim and Kar التابعة لشركة Cox Enterprises لإدارة وبيع السيارات المستعملة أكثر من أي وقت مضى ويمثل قسم تسلا للسيارات المستعملة نشاطًا جديدًا يزيد من التحدي التشغيلي و التكلفة للشركة ، ولكن يمكن أن يساعد أيضا على توفير مزيد من الإيرادات من المبيعات والشحن والخدمات الأخرى على المدى الطويل.

ولإدارة السيارات المستعملة المتنامية ، تعتمد تسلا على الشركات الخارجية ، بما في ذلك مانهايم وأديسا ، وهذه الشركات تساعد على نقل وإدارة السيارات المستعملة ، ووضعها من خلال عمليات الفحص والتجديد والمبيعات للعملاء. وتوفر السيارات الكهربائية المستعملة من تسلا طريقة جديدة لنشر السيارات الكهربائية في العالم وهذه الخطوة الجديدة تمثل مزيد من الخطوات لتسلا التي تبيع سياراتها بصورة مباشرة للجمهور.

كما توفر الإصلاحات عن طريقها الخاص وتتعامل تسلا مع عدد أكبر من السيارات المستعملة أكثر من أي وقت مضى مع عروض التأجير لمدة عامين لسياراتها Model S و Model X في عام 2016 ، وعقود الإيجار لمدة 3 سنوات قبل ذلك. ويتم بيع الكثير من سيارات تسلا في الانترنت.