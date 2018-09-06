نيسان تستدعي أكثر من 160 ألف سيارة

قررت شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان" استدعاء حوالي 165 الف سيارة في الولايات المتحدة وكندا بسبب وجود خلل في نظام الإشعال.
وبحسب الشركة فإن الخلل يمكن أن يؤدي إلى توقف نظام الإشعال بمرور الوقت وهو ما يمكن أن يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء السير مما يمكن أن يسبب حوادث مرورية. تشمل عملية الاستدعاء طرز "جوكي" و"فورنتاير" و"سنترا" و"فيرسا" و"فيرسا نوت" و"ميكرا" و"إن.في" و"إن.في 200" و"إن.في تاكسي" إنتاج عامي 2017 و2018.
وبحسب الشركة فإنها لم تتلق أي تقارير عن وقوع حوادث بسبب هذا الخلل، وأنها قررت استدعاء هذه السيارات لفحصها وإصلاح الخلل من باب الاحتياط.
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تألقت نجمات برنامج "AMERICA'S GOT TALENT" عارضة الأزياء هايدي كلوم، وتايرا بانكس وميل بي، بإطلالات ساحرة، في العرض المباشر في لوس أنجلوس، الثلاثاء. ارتدت كلوم ملكة عروض الأزياء البالغة من العمر 45 عاما، فستانا قصيرا باللون الفضي المعدني، والذي أبرز قوامها الرشيق وساقيها الطويلتين. بدت هايدي كلوم مذهلة في فستانها الفريد والذي نسقت معه زوجا من الصنادل الوردية اللامعة ذات كعب عال، وتألقت بمكياجها الناعم وتسريحة شعرها الطويل الأشقر الطبيعية وتزينت بأقراط طويلة وأكملت إطلالتها بالمكياج الكامل ولمسة من أحمر الشفاة القرمزي المذهل. وظهرت النجمة تايرا بانكس البالغة من العمر 44 عاما، بفستان باللون الأحمر اللامع وبدت بحالة مزاجية عالية وتظهر ابتسامة عريضة ومبهجة على المسرح وهو ليس غريبا عنها بما أنها كانت مقدمة برامج من الطراز الأول. أما النجمة ميل بي فتألقت برداء باللون الأصفر الكاري الرائع المصمم على قاعدة
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