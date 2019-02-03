شهدت مبيعات شركة تويوتا اليابانية تراجعا خلال عام 2018، وسط تزايد شعبية شاحناتها وتراجع شعبية سياراتها، إلا أن مبيعات سياراتها الهجينة (بريوس) تراجعت بنسبة 19%. واتضح أن سبباً غير متوقع هو المسؤول عن تراجع مبيعاتها.

ووفقا لجيم لينتز، المدير التنفيذي لـ"تويوتا موتورز نورث أمريكا"، بلغ معدل هروب عملاء تويوتا إلى العلامات التجارية الأخرى حوالي 9% ، ونصف هذه النسبة تقريبًا بسبب انتقال مالكي بريوس إلى تسلا، وفقا لموقع (موتور تريند) الاخباري المعني بأخبار السيارات.

وعلى الرغم من أن بريوس لا تعد منافسًا مباشرًا لأي سيارة تنتجها شركة تسلا، إلا أن صانع السيارات الأمريكي قد وضع المزيد من الخيارات الخضراء في السوق.

ولدرء المنافسة على أول سيارة هجينة تنتج بكميات هائلة في العالم، تقوم تويوتا بتقديم المزيد من المميزات لسيارتها لجذب المزيد من العملاء عبر إضافة خيار الدفع الكلي. بالإضافة إلى ذلك، فقد أصبحت خاصية "تويوتا سيفتي سنس" للأمان ميزة قياسية في كافة فئات بريوس.