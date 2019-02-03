هارلي ديفيدسون تستعرض دراجاتها الكهربائية الاختبارية

في خطوة جديدة في عالم الدراجات النارية بدأت شركة هارلي ديفيدسون الأمريكية باستعراض دراجتين كهربائية اختبارية خلال أحداث X Games المقام في مدينة أوستن الأمريكية، وجاءت الدراجة الأولى والمخصصة للتجول في المدينة والدخول في الأماكن الضيقة بتصميم جذاب خالي من التعقيد و بخطوط برتقالية تضفي جمال وحدة للتصميم واضاءة LED على شكل حلقة توحي بالتصاميم المستقبلية للشركة. أما الدراجة الأخرى في مخصصة للمناطق الوعرة ويذكرنا تصميمها بالدراجات الجبلية مع بعض لمسات هارلي ديفيدسون التقليدية.

ولم توضح الشركة أي مواصفات تخص مدة شحن البطاريات أو قوتها، واكتفت بالتصريح بأن البطارية قابلة للنزع وتركيبها على قاعدة خاصة بالشحن.

حتى الآن لم تدخل أي من الدراجات الكهربائية الاختبارية المعلن عنها الخطوط الإنتاجية حيث أن الدراجة الوحيدة التي دخلت للخطوط الإنتاجية هي LiveWire التي أعلنت عنها الشركة في عام 2014 واستعرضت النسخة الإنتاجية منها خلال معرض CES 2019 وبسعر 29,799 دولار أمريكي , وسيبدأ بيعه في شهر أغسطس 2019.