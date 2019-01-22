أوبر تستعد لتطوير الدراجات الكهربائية ذاتية القيادة

بدأت شركة Uber في إتخاذ الخطوات الأولى لتطوير الدراجات الكهربائية ذاتية القيادة، حيث أعلنت الشركة عن تكوين فريق من المهندسين المختصين في تطوير هذه التقنية.

بعد الكثير من التصريحات والشائعات التي انطلقت حول خطط Uber القادمة لتطوير الدراجات الكهربائية ذاتية القيادة، أكدت الشركة رسمياً اليوم عن بدء تعيين فريق من المختصين لتطوير السكوتر والدراجات الكهربائية ذاتية القيادة خلال الفترة القادمة.

وتدعم الدراجات الكهربائية ميزة الوصول للمستخدمين في أرجاء المدينة، أو إلى محطات الشحن، بهدف خدمة تقدمها شركة Uber لتوصيل الدراجات والسكوتر الكهربائي للمستخدمين في أي مكان، ومن ثم يمكن للمستخدم ترك الدراجة الكهربائية في أي موقع.

أيضاً عند خروج هذه الدراجات من الخدمة، من المتوقع أن تعمل الشركات المتعهدة على جمع الدراجات والسكوتر الكهربائي ومن ثم شحنها أو القيام بإصلاحات عند الحاجة، لذا تعمل التقنية الجديدة لشركة Uber على خفض نفقات التشغيل، حيث لن تحتاج ميزة الدراجات ذاتية القيادة إلى متعهدين.

ومن المتوقع أن تدعم تقنية القيادة الذاتية في السكوتر والدراجات الكهربائية الجديدة ميزة التنقل في المدينة والوصول إلى محطات الشحن والمستخدمين ذاتياً، لذا لن تحتاج الشركة إلى متعهد خاص لجمع الدراجات.

أيضاً في تصريحات Uber أكدت على أنها تعمل على تطوير تقنية الدراجات الكهربائية ذاتية القيادة بما يحقق معايير الآمان والسلامة للمستخدمين.