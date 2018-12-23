علقت شركة نيسان اليابانية علي مشاركتها في سباقات -الفورمولا إي- للسيارات الكهربائية المعروفة باسم“ABB FIA Formula E”، وقالت في بيان لها "حققنا مركزاً مشرفاً كأول شركة يابانية تُشارك في هذه السلسلة من السباقات".

وقاد سيارة نيسان المتسابق السويسري سيباستيان بويمي والسائق البريطاني أوليفر رولاند اللذان حقّقا المركزين السادس والسابع على التوالي في الجولة الافتتاحية لسباق الدرعية.

وبطولة - فورمولا إي- هي سلسلة سباقات عالمية يتنافس كل من الفرق والمصنعين فيها باستخدام سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية ويقام السباق على حلبات خاصة تم إنشاؤها في عدد من المراكز الحضرية الكبرى في مختلف أنحاء العالم.

وشهد سباق الدرعية بالرياض، إطلاق "Gen2" من بطولة الفورمولا إي، بسيارات جديدة تتميّز بهيكل جديد، وديناميكية هوائية حديثة، وبطارية أفضل، ومجموعة نقل الحركة المتطوّرة.

وتتمتّع السيارات الجديدة بمزيد من القوة، ومدى أطول، وتُزيل الحاجة لتبديل السيارة.

ومن المقرر أن يتوجّه فريق "نيسان إي.دامس" وسلسلة سباقات الفورمولا إي إلى مراكش في المغرب من أجل الجولة الثانية من البطولة في 12 يناير القادم .

وتستهدف نيسان التوسع في سوق السيارات الكهربائية وتحقيق المزيد من المبيعات في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومصر- بحسب وصف الشركة .

وكان قد صرح كوهي مايدا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسان موتور إيجيبت، أن الشركة تمتلك الخبرة والمعرفة لتلبية احتياجات المستهلك المصري بما يتناسب مع التزامها بمستقبل بيئي خال من الانبعاثات.