بوجاتي تحتفل بذكرى مرور 110 عام على تأسيسها

ولد المصمم جين بوجاتي في هذا اليوم من عام 1909 وذلك قبل فترة وجيزة من تأسيس والده إيتور بوجاتي للعلامة التجارية الأسطورية، حيث كان ذلك العام بمثابة العام المثالي لوالده إذ رزق بمولودين في نفس العام، مولوده التجاري وهي العلامة التجارية الشهيرة وابنه من دمه، وها نحن نحتفل هذا الشهر بذكرى مرور 110 عامًا على استمرار هذه الشركة.

في أوائل عام 1909، كانت عائلة بوجاتي تعيش في كولونيا حيث عمل إيتور في مصنع Deutz AG للمحركات، تمامًا كما فعل غوتيلب دايملر وفيلهلم مايباخ قبله، حيث استقبلت زوجته باربرا أول أبنائها في الخامس والعشرين من يناير وتركوا كولونيا بعد ذلك بوقت قصير.

وفي مدينة مولشيم بإقليم إلزاس (التي لاتزال جزءًا من فرنسا) وقع إيتور بوجاتي عقد إيجار لأحد المصابغ المهجورة ليكون مقر العلامة التجارية الشهيرة، حيث نشأ الشاب جيانوبيرتو كارلو إيتور بوجاتي الذي كان يفضل تسميته بجين وتولى زمام الأمور من والده وواصل تصميم بعض النماذج الأسطورية للشركة بما في ذلك طراز 57 SC أتلانتيك.

بعد بضع سنوات قليلة، كان جين يختبر قيادة سيارة أخرى من طراز 57 على الطرق القريبة من المصنع عندما قطع راكب دراجة الطريق أمامه، وانحرف بالسيارة ليتجنب الدرج واصطدم بشجرة وهذا ما أودى بحياة جين، وترك إيتور لاستعادة دفة الشركة.

مع اندلاع الحرب العالمية الثانية توقف كل شيء ولم تتعاف الشركة تمامًا، حتى جاء رومانو أرتيليو في عام 1987 لإنتاج سيارة EB110 قبل أن تستحوذ مجموعة فولكس واجن على العلامة التجارية، وأعادتها إلى موطنها الأصلي مولشيم الفرنسية لإنتاج أقوى موديلاتها فيرون وشيرون.