أعلنت شركة "فيراري" الإيطالية عن نيتها سحب أكثر من 2700 سيارة من الأسواق، بسبب أعطال خطيرة في تلك المركبات.

وأوضحت الشركة أن 2150 سيارة، من 7 طرازات كانت قد أطلقتها ما بين عامي 2017 و2019، تعاني من خلل في الأجزاء البلاستيكية لمبخر الوقود، وهذا الخلل قد يتسبب بتسرب الوقود واشتعال السيارات، ما يستدعي سحب تلك المركبات من أسواق العالم بأسرع وقت.

كما أشارت الشركة إلى أن 583 سيارة أخرى من إنتاجها كانت قد بيعت ما بين 2017 و2019، تعاني من مشكلات فنية تمنع فتح تلك السيارات من الخارج باستخدام قبضات الأبواب، لذا يضطر أصحابها للاعتماد على المفاتيح اللاسلكية لفتح سياراتهم.

وأكدت "فيراري" أنها ستبدأ بالتواصل مع أصحاب السيارات التي تعاني من تلك المشكلات قريبا، واعتبارا من 14 أبريل المقبل، ستبدأ بسحب تلك المركبات لصيانتها في مراكزها المعتمدة مجانا.

كما ستنشر قريبا قائمة بالأرقام التسلسلية لتلك السيارات في موقعها الرسمي على الإنترنت، وستعوض كل من تضرر بسبب تلك الأعطال.