نيسان تعتزم وقف إنتاج إحدى سياراتها في بريطانيا

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" السبت أن شركة إنتاج السيارات اليابانية "نيسان" تعتزم الإعلان عن نقل إنتاج سيارة دفع رباعي رياضية جديدة من بريطانيا، مما يوجه صفعة أخرى لخطط الحكومة البريطانية الاقتصادية لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الشبكة عن مصادر قولها إن نيسان ستعلن قراراها بنقل عملية إنتاج الطراز "إكس تريل" من مدينة ساندرلاند بشمال شرقي البلاد، غد الاثنين.

ولم يصدر على الفور أى تعليق من جانب نيسان حول ما تم تداوله عبر وسائط الإعلام.

يشار إلى أن نيسان، التي توظف نحو سبعة آلاف شخص في ساندرلاند، حذرت في 2016 من أن استثماراتها في بريطانيا ستتأثر جراء العلاقة التجارية المستقبلية للندن مع الاتحاد الأوروبي.