يبدو أن العديد من شركات تصنيع السيارات يفكرون الآن في الانضمام إلى سوق الشاحنات الكهربائية والـ SUV المتنامي، وذلك بعد الكشف عن شاحنة ريفان R1T الكهربائية والـ SUV الكهربائية أيضاً R1S، ولكن هذه المرة ستنضم شركات كبيرة للمنافسة مثل جنرال موتورز وغيرها، وليس فقط مجرد شركات ناشئة مثل أتليس موتورز مع شاحنتها XT.

تصريحات مسؤولي GMC

صرح دنكان ألدريد، نائب رئيس شركة GMC، لـ CNBC، أن شركات السيارات تبحث عن إمكانية إطلاق شاحنة GMC سييرا كهربائية، بالإضافة إلى SUV كهربائية، وهذا بعد ورود الأخبار عن عمل فورد على نسخة كهربائية من شاحنتها F-150.

وأضاف دنكان عندما تم سؤاله عن احتمالية إطلاق نسخة كهربائية من سييرا: بالتأكيد إنه أمر نأخذه بعين الاعتبار، ويتناسب ذلك مع المستقبل الكهربائي للسيارات.

وقال ديفيد كول المدير الفخري لمركز أبحاث السيارات في مدينة آن أربور بولاية ميشيجان الامريكية، إنه من المرجح أن تتوفر نسخة كهربائية بالكامل مع GMC سييرا، ستحصل على البطاريات التي ستتواجد في طراز شيفروليه سيلفرادو ذات الحجم الأكبر، حيث تشترك الشاحنات في نفس قاعدة العجلات، فضلا عن محركات الاحتراق الداخلي التقليدية.

SUV كهربائية أيضاً؟

بعد أن أعلنت كاديلاك مؤخراً عن سيارات الـ SUV الكهربائية الخاصة بها مؤخراً، من المرجح أن تحذو كل من شيفروليه وGMC حذوها.

بالنسبة لنا، كنا متأكدين دائما أنها مسألة وقت فقط قبل أن تتوفر الشاحنات وسيارات الـ SUV بنسخ كهربائية، والآن، يبدو أن هذا التحول بدأ في الظهور.