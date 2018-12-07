5 سيارات متوسطة السعر في سوق المستعمل داخل مصر

أقر عدد من الشركات وكلاء العلامات التجارية في السوق المحلي، زيادات بأسعار بعض السيارات بالتزامن مع تحرير وزارة المالية أسعار الدولار الجمركي وربطه بأسعار الدولار في البنك المركزي المصري.

وتوقع خبراء ومراقبون بقطاع السيارات المصري، أنه في ظل السعر الجديد للدولار الجمركي الذي حددته وزارة المالية بـ17.97 جنيه بزيادة 1.97 جنيه عن سعره في نوفمبر، سترتفع أسعار السيارات الجديدة بنسب تتراوح بين 2 و6%.

ونتيجة هذه الزيادة قد تتحرك أسعار السيارات المستعملة، لذلك نقدم للمقبلين علي الشراء 5 سيارات في سوق المستعمل يمكن شرائها بأسعار مناسبة قبل أن تطولها ارتفاع الأسعار.