كشفت فورد مؤخرا عن موديل 2019 من سيارتها فييستا R2 المخصصة للراليات، والتي تعتبر أول سيارة رالي تم تصميمها طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بفئة سيارات R2 من الاتحاد الدولي للسيارات.

وتم تصميم هذه السيارة بتعاون فورد مع فريق M-Sport الإنجليزي للسباقات، وذلك انطلاقا من تصميمات فورد فييستا الجديدة، وتحديدا فئة ST منها، لكن تم إضافة كثير من التعديلات على هذه السيارة جعلتها أسرع وأكثر تحملا للظروف القاسية التي تواجهها السيارات في الراليات.

وكانت أهم التعديلات بهذه السيارة في محركها وناقل الحركة وايضا نظام التعليق فيها، حيث عملت الشركة وفريق السباقات على تعديل المحرك الأصلي للسيارة وهو محرك EcoBoost مكون من 3 اسطوانات ويتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1000 سي سي، وتم رفع قوته إلى 200 حصان تقريبا، وعزمه إلى 290 نيوتن متر، حيث تطابق قوة المحرك بعد تعديله نفس قوة محرك فورد فييستا ST الذي تبلغ سعته 1500 سي سي.

ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 5 سرعات من تطوير شركة ساديف للسباقات، كما تم تزويد السيارة بنظام محدود لتوزيع عزم المحرك على عجلات السيارة حسب الحاجة، وذلك بالإضافة لمنحها نظام تعليق متطور قابل للتعديل بشكل بسيط حسب حاجة السائق.