للجنون فنون أو لتميز فنون وهذا بالتحديد ما حصل لـ حدى نسخة سيارة دودج تشالنجر 2019 ونحن لا نتحدث عن أي نسخة من سيارة العضلات الأمريكية بل عن نسختها الجديدة تشالنجر ريد اي – Challenger Redeye 2019

اليوم سنتحدث عن سيارة redeye من طراز دودج تشالنجر 2019 تحولت من سيارة عضلات إلى مزلجة ثلجية ، وظهرت هذه السيارة العجيبة المعدلة مؤخراً ضمن فعاليات معرض لوس أنجلوس للسيارات 2018 في الولايات المتحدة الأمريكية .

النسخة من طراز دودج تشالنجر SRT هيلكات Redeye عن عجلاتها الأربعة وحصلت على زلاقة بدلاً منها ، وليس هذا فحسب فتم إزالة أبواب هذه النسخة من دودج تشالنجر 2019 وسقفها أيضاً لتصبح مزلجة ثلجية عجيبة من نوعها !!!

بعيداً عن حديثنا المتعلق بنتيجة تحويل دودج تشالنجر 2019 من سيارة عضلات أمريكية الصنع إلى مزلجة ثلجية غريبة ، نود تذكيركم أن سيارة دودج تشالنجر اس ار تي هيلكات redeye تعتمد ميكانيكياً على محرك V8 سعة 6.2 لتر مع سوبرتشارج بسعة 2.7 لتر يولد قوة 797 حصان و 959 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل هذا القلب النابض بـ قير اوتوماتيك من 8 سرعات أو قير عادي من 6 سرعات .

وتتسارع نسخة redeye من سيارة العضلات دودج تشالنجر 2019 التي تعمل بنظام دفع خلفي للعجلات من 0 إلى 100 كم/س في 3.5 ثانية ، وتبلغ سرعتها القصوى 326 كم/س .

يجدر الإشارة إلى أن سيارة تشالنجر redeye تتميز عن باقي سيارات تشالنجر 2019 من الخارج بحصولها على غطاء محرك مع فتحات تهوية حقيقية ، وزودت السيارة بـ فرامل بريمبو مع ديسكات حجمها 390 ملم و 6 مكابس في الأمام ، وتم زيادة عرض هذه لنسخة بمقدار 3.5 إنش ومن الممكن طلب السيارة بدون تنفيخات جانبية ، ولكن في حال طلب النسخة العريضة تمتلك السيارة اطارات أمامية قياس 20 إنش بعرض 11 إنش تحيط بها عجلات بيرللي ، وبالإضافة إلى ذلك حصلت السيارة على شعار باللون الأسود بدلاً من الفضي ويحتوي على نقطة حمراء اللون .