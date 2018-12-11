نشرت شركة فولكس واجن صورة تشويقية للجيل القادم من جولف الجديدة كليا.

نتوقع كما تلمح الصورة التشويقية أن تحصل جولف الجديدة كلياً على سقف أطول وأشد ميلاً مع تحسين المساحة خلف العمود C، وستتميز السيارة عند وصولها بقاعدة عجلات أطول ومحركات أقوى تسمح لجولف باستهداف عملاء السيارة الفاخرة الصغيرة, تحديداً مرسيدس A-Class وأودي A1 وبي إم دبليو الفئة الأولى، ويشار إلى أنا فولكس واجن جولف الجديدة كليًا ستصل في النصف الأول من 2019.